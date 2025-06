Anpi e sinistra contro la Provincia | Revochi l’incontro con Previtali

L’Anpi e alcuni partiti di sinistra, escluso il Pd, scendono in campo contro la decisione della Provincia di concedere la sala per un incontro con Yuri Previtali, volontario al fianco dell’Ucraina. Questa scelta ha acceso un acceso dibattito sulla libertà di espressione e il ruolo della memoria storica. La presidente provinciale di Anpi commenta: “È fondamentale difendere i valori di pace e rispetto, anche nelle divergenze politiche.”

L’ Anpi e alcuni partiti della sinistra (ma non il Pd) attaccano la Provincia per la scelta di concedere la sala per l’incontro di oggi con Yuri Previtali, combattente volontario al fianco dell’esercito ucraino nella guerra contro la Russia. L’iniziativa è organizzata da varie associazioni e sostenuta da Più Europa, Repubblicani, Radical. L’incontro è previsto oggi alle 10, nella sala ’Massimo Pironi’. Per la presidente provinciale di Anpi Annarita Tonini "è sconcertante che la Provincia conceda una sala per l’incontro con Yuri Previtali, volontario nel battaglione Carpazi, formazione ultranazionalista con riferimenti ideologici che nulla hanno a che fare con la Costituzione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anpi e sinistra contro la Provincia : "Revochi l’incontro con Previtali"

