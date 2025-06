Angelus 22 giugno 2025 Papa Leone XIV | tutta l’importanza della solennità del Corpus Domini

Nel cuore di questa solenne giornata, Papa Leone XIV ci invita a riflettere sull’importanza profonda del Corpus Domini. Un’occasione per riscoprire come il Corpo e il Sangue di Cristo siano simboli luminosi di comunione e pace. In un mondo spesso diviso, questa celebrazione ci ricorda il dono supremo di Gesù e la nostra chiamata ad accoglierlo con fede e amore. La vera essenza della fede si rivela nel nostro impegno quotidiano di fraternità, ispirato da questo sacro mistero.

Nella Solennità del Corpus Domini, Papa Leone ha posto la sua attenzione sull’importanza, per ciascun cristiano, di come il Corpo ed il Sangue del Signore siano un segno luminoso di comunione e di pace. Cristo si fa dono per noi e, proprio noi, siamo chiamati ad accoglierlo come anche ad accogliere il suo amore. Dall’altro. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Angelus, 22 giugno 2025, Papa Leone XIV: tutta l’importanza della solennità del Corpus Domini

In questa notizia si parla di: papa - leone - importanza - solennità

Papa Leone XIV: in diretta su Tv2000 Angelus, Messa e Processione nella solennità del Corpus Domini - Vivi in diretta l’emozione della solennità del Corpus Domini con Papa Leone XIV su Tv2000, tra preghiere, momenti di fede e tradizione.

#PapaLeoneXIV: lo sport è via pe costruire la #pace Nella Solennità della Santissima Trinità, il Papa presiede la Messa in Basilica vaticana per il #giubileodellosport che, dice, è "un mezzo prezioso di formazione umana e cristiana" perché insegna la collabor Vai su Facebook

Giubileo dei Movimenti, Associazioni e Nuove Comunità: l’abbraccio di 80mila pellegrini a Papa Leone XIV; Giubileo dello Sport. Leone XIV: «Nessuno nasce santo, nemmeno campione»; Papa Leone XIV, l’insediamento il 18 maggio: First lady con il velo e più solennità, le nuove regole. Dall'ara.