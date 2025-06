Angela Megastore da TikTok alla tv | la sua vita è un docu-reality su Real Time ma gli ascolti sono flop

Angela Megastore, da TikTok alla tv, incarna la sfida di trasformare la popolarità digitale in successo televisivo. Con oltre 400mila follower e un carattere esplosivo, Angela Lin, conosciuta come Angela Megastore, rappresenta una storia di sacrifici, emigrazione e determinazione. Tuttavia, nonostante il suo carisma e la curiosità attorno al docu-reality “Angela Megastar” su Real Time, gli ascolti sono stati deludenti, dimostrando che il passaggio dai social al prime time è tutt’altro che semplice.

Angela Lin, da Qi Tian a Roma: la vita oltre i social. Angela Megastore, all’anagrafe Lin Jianghua, è la protagonista di una delle nuove scommesse televisive di Real Time: “ Angela Megastar ”. Dietro la figura esplosiva che spopola su TikTok con oltre 400mila follower e l’iconico slogan “Bella fisica!”, c’è una donna che ha alle spalle una storia di sacrifici, emigrazione e determinazione. Nata in un piccolo villaggio della Cina, Angela ha imparato il mestiere della sartoria sin da bambina. A soli 15 anni era già capace di gestire il negozio di famiglia. La scelta di venire in Italia è stata dettata dalla speranza di una vita migliore: “Non sapevo nemmeno cosa fosse un autobus”, ha raccontato a Fanpage. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Angela Megastore, da TikTok alla tv: la sua vita è un docu-reality su Real Time ma gli ascolti sono flop

