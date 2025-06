Andy Serkis sarà presto di nuovo Gollum e assicura | The Batman 2 si farà!

Andy Serkis, re della motion capture, si prepara a tornare a vestire i panni di Gollum in "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum", questa volta anche come regista. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua interpretazione, l’attore ha regalato anticipazioni esclusive al Filming Italy Sardegna Festival 2025, lasciando intuire un ritorno epico e ricco di sorprese nel mondo della Terra di Mezzo. La sua passione e talento promettono grandi novità per i fan e il cinema fantasy.

L'attore, ospite del Filming Italy Sardegna Festival 2025, ci ha dato delle anticipazioni su The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, di cui sarà anche regista. Andy Serkis sta per andare sul set di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, ma prima ha fatto tappa in Sardegna, ospite del Filming Italy 2025. Il re della motion capture torna infatti a interpretare il suo ruolo più iconico, Gollum, con una novità: sarà anche il regista. Il film è prodotto da Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, lo stesso team della trilogia di Il Signore degli Anelli, e dovrebbe uscire al cinema il 17 dicembre 2027. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Andy Serkis sarà presto di nuovo Gollum e assicura: "The Batman 2 si farà!"

Gollum: aggiornamenti sul film de il signore degli anelli da andy serkis - Il mondo dell’universo cinematografico de “Il Signore degli Anelli” si prepara ad accogliere un nuovo capitolo dedicato alle origini di uno dei personaggi più affascinanti e complessi: Gollum.

