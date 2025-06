Ancora sangue sulle strade della Ciociaria uomo muore in ospedale dopo un incidente

Un'altra tragedia scuote le strade della Ciociaria: ancora sangue, ancora dolore. Dopo un grave incidente avvenuto ieri sulla via Casilina a Colfelice, si spegne la speranza di Natalino Iamele, 88 anni, che non ce l’ha fatta a superare le ferite riportate. Una giornata drammatica segnata da cinque morti, un bilancio che ci ricorda quanto sia fragile la vita sulle nostre strade. È tempo di riflettere e agire per prevenire future tragedie.

Non ce l'ha fatta Natalino Iamele, l'uomo di 88 anni che nella giornata di ieri segnata dai cinque morti sulle strade ciociare, aveva fatto un sinistro con la propria auto su via Casilina nel territorio di Colfelice, nel sud della provincia di Frosinone. L'anziano è deceduto nelle ore.

