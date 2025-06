Anastasia è stata soffocata

Un omicidio che scuote Roma e svela un intricato labirinto di inganni internazionali. Anastasia 232, vittima di un misterioso soffocamento, apre uno squarcio su un caso dai contorni sfumati tra false identità e truffe milionarie, che si dipana tra Roma, Malta, Stati Uniti, Russia e Grecia. Un enigma avvolto nel silenzio del parco di Villa Pamphili che ancora lascia molti interrogativi irrisolti. IL SANGUE NEL PARCO...

Il giallo di Villa Pamphili a Roma si snoda tra Roma, Malta, Stati Uniti, Russia e Grecia, in un intreccio di identità false, truffe milionarie e omicidi. Un caso che, per la perfezione nell’occultamento delle tracce e la complessità delle identità coinvolte, sembra uscito da un ‘romanzo crime’, lasciando investigatori e opinione pubblica sospesi tra verità e mistero, con tante domande ancora senza risposta. IL SANGUE NEL PARCO Tutto inizia nel pomeriggio di sabato 7 giugno, quando intorno alle 16, alcuni passanti notano il corpicino di una neonata abbandonato tra le siepi di Villa Pamphili, non distante dalla Fontana del Giglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net