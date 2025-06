Amo Fratelli d’Italia alza il tiro | Il Pd si autoassolve è assurdo Porteremo il caso in Parlamento

Una tempesta si abbatte sull’Agenzia della Mobilità: oltre 400 mila euro sottratti in cinque anni da una dipendente, che avrebbe effettuato bonifici sul suo conto. La vicenda ha scosso il panorama politico, con Amo Fratelli d’Italia che alza la voce e il PD che si autoassolve. Intanto, porteremo il caso in Parlamento per fare luce su questa assurda vicenda e garantire trasparenza e giustizia.

E’ una vera e propria bufera politica quella che si sta abbattendo sull’ Agenzia della mobilità che si ritrova un maxi ammanco di oltre 400 mila euro sottratti in circa 5 anni – secondo quando dichiarato dalla stessa Amo – da una dipendente che avrebbe fatto "bonifici sul suo conto corrente". La presunta responsabile, che ha assicurato che "chiarirà tutto" non lavora più lì da aprile ma ancora contro di lei non è stata formalizzata alcuna denuncia. "Le bugie stanno in poco posto – attacca il senatore di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo – In una società come Amo, con amministratore unico, i flussi di pagamento sono affidati materialmente a un solo soggetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Amo, Fratelli d’Italia alza il tiro: "Il Pd si autoassolve, è assurdo. Porteremo il caso in Parlamento"

In questa notizia si parla di: fratelli - italia - alza - tiro

Il Bologna alza la Coppa Italia all’Olimpico, l’impresa contro il Milan dopo 51 anni: esultano Cremonini e Morandi davanti a Sinner e Salvini - Il Bologna torna a trionfare, alzando la Coppa Italia all’Olimpico dopo 51 anni dall’ultima vittoria.

Ostia, Riccardo Maiani approda in Fratelli d’Italia - Ostia, 15 maggio 2025 – Riccardo Maiani entra a far parte di Fratelli d’Italia. Con entusiasmo, il Consigliere comunale Stefano Erbaggi e il dirigente romano Dario Antoniozzi accolgono il nuovo membro, esprimendo la loro determinazione a collaborare per il bene della comunità.

Per approfondire, leggi qui l’articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/terzo-mandato-tajani-alza-tiro-ottenere-taglio-dell-irpef-ora-parola-meloni-AHzT0qJB #Tajani #Irpef #Meloni #IlSole24OreItalia Vai su Facebook

Amo, Fratelli d’Italia alza il tiro: Il Pd si autoassolve, è assurdo. Porteremo il caso in Parlamento; Terzo mandato, Tajani alza il tiro per ottenere il taglio dell’Irpef. Ora la parola a Meloni; Fratelli d'Italia alza il tiro sui silenzi dell'Amministrazione Stasi | VIDEO.

Fratelli d'Italia alza il tiro sui "silenzi" dell'Amministrazione Stasi | VIDEO - Con queste parole, che hanno fatto da titolo e cornice all'incontro, il Coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia di Corigliano- ecodellojonio.it scrive

Terzo mandato, Tajani alza il tiro per ottenere il taglio dell’Irpef. Ora la parola a Meloni - Gli obiettivi di Meloni: stabilità di governo e riforma elettorale. Segnala ilsole24ore.com