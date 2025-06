Americani innamorati di Siena Tutti i dati dell’osservatorio

Gli americani sono sempre più innamorati di Siena: un trend supportato dai dati dell’Osservatorio presentati alla Giornata dell’Economia in Camera di Commercio. Andrea Favaretto, direttore del Centro Studi Sintesi, ha illustrato il report sul turismo senese, frutto di collaborazioni importanti e di un sostegno finanziario di rilievo. In provincia di Siena, nel 2024, le presenze turistiche hanno registrato un aumento significativo, confermando Siena come meta prediletta per gli amanti del bello e della cultura.

Si è parlato di turismo alla Giornata dell'Economia in Camera di Commercio. Andrea Favaretto, direttore Centro Studi Sintesi, ha presentato il report sul turismo senese elaborato con i contributi di Confcommercio Siena, Confesercenti Siena e Camera di Commercio di Arezzo-Siena con il sostegno economico della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e la partecipazione del Comune di Siena. In provincia di Siena, nel 2024, le presenze sono aumentate del +1,3% 5.459.543 (65,5% stranieri - 34,5% italiani). I comuni con il maggior numero di presenze nel 2024 sono stati Siena (1.088.285 presenze, 19,9%), San Gimignano (516.

