Ambiente ecco le scuole che hanno vinto il bando per rifiuti acqua e zero plastica

L’ambiente diventa protagonista nelle scuole di Latina, con le istituzioni che premiano l’impegno verso un futuro più sostenibile. Grazie al bando dedicato a rifiuti, acqua e plastica zero, diversi istituti si sono distinti, ricevendo finanziamenti per potenziare pratiche eco-friendly. Un passo importante per educare le giovani generazioni al rispetto del pianeta. E questa iniziativa rappresenta solo l’inizio di un cammino verso un domani più verde e consapevole.

E' stato predisposto dalla Provincia di Latina l’impegno di spesa e la successiva liquidazione dell’acconto a favore di tutti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore che hanno presentato regolare domanda nell’ambito dell’Avviso pubblico finalizzato al potenziamento della raccolta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Ambiente, ecco le scuole che hanno vinto il bando per rifiuti, acqua e zero plastica

In questa notizia si parla di: ambiente - ecco - scuole - bando

Campionati Italiani di Astronomia 2025: ecco i vincitori della finale nazionale e le scuole protagoniste della XXIII edizione - Si sono conclusi l’8 maggio 2025, tra Teramo e Giulianova, i Campionati Italiani di Astronomia, giunti alla loro XXIII edizione.

Cannes, al bando le nudità: ecco i look più hot delle passate edizioni - Si accendono i riflettori sul Festival di Cannes 2025, in programma dal 13 al 25 maggio. Quest'anno, con il bando alle nudità, l'attenzione si sposterà sui look più audaci e creativi delle star che calcheranno il celebre red carpet.

Ecco qualche altro estratto dell’evento fatto presso l'ABF di Bergamo di qualche giorno fa, tra idee, volti e connessioni che fanno la differenza Siamo su tutto il territorio pronti per supportarvi: www.c2group.it scuole@c2group.it Vai su Facebook

Regione Basilicata, via libera a quattro nuovi bandi: saranno approvati a breve. Ecco di cosa si tratta; Programma Erasmus, ecco i bandi utili alle ONG; Melfi punta sull’educazione ambientale: una giornata dedicata alle scuole primarie con la Dottoressa Basso dell’azienda Gisa e l'Assessora Montanarella. Ecco i dettagli.

Concorso insegnanti per scuole militari: ecco posti e bandi - dell’ambiente e della sicurezza energetica; 55 funzionari per la Presidenza del Consiglio; 40 funzionari di area III per la Corte costituzionale; L’INPS ... Riporta thewam.net

Sport nelle scuole, ecco il bando - comunale che saranno coinvolte all’interno delle scuole dell’Istituto comprensivo di Calenzano per realizzare ... Secondo lanazione.it