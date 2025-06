Amanda Seyfried pronta per Mamma Mia 3 | Odio i sequel ma questo lo farei subito

Amanda Seyfried, stanca dei continui sequel, ha confessato di essere pronta a tornare nel mondo di Mamma Mia! per un terzo capitolo. Nonostante la fatica accumulata dai franchise hollywoodiani, questa emozionante saga musicale ispirata agli ABBA le fa ancora venire i brividi. E se fosse lei a farci cantare ancora una volta, il sogno di Mamma Mia 3 potrebbe diventare realtà in un batter d'occhio?

L'attrice ha ammesso di essere stanca dei franchise, ma per un nuovo capitolo del musical ispirato agli ABBA sarebbe pronta a tornare subito. Amanda Seyfried si è detta esausta dalla continua produzione di sequel e franchise hollywoodiani, ma c'è un'eccezione per la quale non avrebbe esitazioni: Mamma Mia!. Durante una conversazione con Rachel Brosnahan, l'attrice ha condiviso il suo entusiasmo per un eventuale terzo film della saga musicale. "Farei Mamma Mia! 3 in un batter d'occhio", ha detto Seyfried con convinzione. Nonostante questa apertura, ha anche espresso una certa frustrazione per l'attuale tendenza dell'industria cinematografica: "Voglio contenuti originali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amanda Seyfried pronta per Mamma Mia 3: “Odio i sequel, ma questo lo farei subito”

