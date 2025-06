Amadeus piange la morte di harley zuriatti addio alla pacchista 29enne

Amadeus, profondamente addolorato, piange la scomparsa di Harley Zuriatti, la vivace pacchista che ha conquistato molti con il suo spirito indomabile e il coraggio mostrato nel suo difficile percorso. La giovane donna, amata per la sua autenticità e il suo entusiasmo contagioso, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta, dimostrando che anche nelle sfide più dure si può trovare la forza di brillare. La sua memoria continuerà ad ispirare tutti noi.

ricordo di Harley Zuriatti, la pacchista scomparsa. La perdita di Harley Zuriatti, nota per il suo carattere vivace e la sua presenza nel mondo dello spettacolo, ha suscitato grande commozione tra il pubblico e i colleghi. La giovane donna, che aveva condiviso con coraggio la propria battaglia contro una grave malattia, si è spenta dopo aver affrontato un percorso difficile. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore di molti, specialmente tra gli appassionati del programma televisivo Affari Tuoi. il ricordo di Harley Zuriatti sui social. Attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, il marito di Harley ha annunciato la sua dipartita: “Harley ora non soffre piĂą, è libera da qualsiasi malattia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Amadeus piange la morte di harley zuriatti, addio alla pacchista 29enne

In questa notizia si parla di: harley - zuriatti - pacchista - amadeus

Amadeus saluta l’ex pacchista di Affari Tuoi Harley Zuriatti: “Un abbraccio che non dimenticherò” - Amadeus rende omaggio a Harley Zuriatti, giovane e coraggiosa friuliana scomparsa a soli 29 anni. Ricordata per il suo sorriso e la sua partecipazione ad Affari Tuoi, la sua storia tocca il cuore di tanti.

Harley Zuriatti, il saluto di Amadeus all'ex pacchista di Affari Tuoi scomparsa a soli 29 anni: '' Un abbraccio che non dimenticherò...'' Vai su Facebook

#harley zuriatti morta a 29 anni di tumore, #amadeus ricorda l'ex pacchista di #affari tuoi: «Un abbraccio che non dimenticherò» Vai su X

Amadeus saluta l'ex pacchista di Affari Tuoi Harley Zuriatti: Un abbraccio che non dimenticherò; Harley Zuriatti morta a 29 anni di tumore, Amadeus ricorda l'ex pacchista di Affari Tuoi: «Un abbraccio che no; Amadeus, il dolore per la pacchista morta a 29 anni: Un abbraccio che non dimenticherò.

Amadeus addolorato per la morte di Harley Zuriatti: l’addio alla pacchista 29enne Harley Zuriatti - Con un post pubblicato su Instagram ieri, il marito di Harley Zuriatti - Come scrive tvblog.it

Amadeus saluta l’ex pacchista di Affari Tuoi Harley Zuriatti: “Un abbraccio che non dimenticherò” - La ragazza partecipò ad Affari Tuoi quando c’era lui al timone del programma, così ha commentato: “Un ... Da fanpage.it