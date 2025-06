Altri tre interventi dei soccorsi per eccesso di alcolici in poche ore

La movida estiva si conferma sempre più frenetica, con tre interventi dei soccorsi tra Lecco e provincia in poche ore, tutti legati all’eccesso di alcol. Dalla serata di sabato 21 giugno alle prime luci di domenica 22, le chiamate di emergenza si sono moltiplicate, evidenziando l’importanza di sensibilizzare sui rischi dell’abuso di bevande alcoliche. Questi episodi ci ricordano quanto sia fondamentale promuovere comportamenti responsabili per tutelare la salute di tutti.

Nuovi interventi dei soccorsi per eccesso di alcolici tra Lecco e provincia. Dalla serata di sabato 21 giugno alle prime ore della notte di domenica 22, sono state tre le chiamate ai soccorsi per altrettanti casi di intossicazione etilica. Il primo episodio poco prima delle ore 20 sul Lungolario. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Altri tre interventi dei soccorsi per eccesso di alcolici in poche ore

In questa notizia si parla di: soccorsi - interventi - eccesso - alcolici

Ancora eccesso di bevande alcoliche: tre interventi dei soccorsi in poche ore - Ancora una volta, Lecco deve fare i conti con gli eccessi legati al consumo di alcol. Nella serata di ieri, lunedì 12 maggio, i soccorsi sono stati chiamati tre volte in poche ore per casi di intossicazione etilica, segno di un fenomeno preoccupante che richiede attenzione e riflessione da parte della comunità.

Ancora eccesso di bevande alcoliche: tre interventi dei soccorsi in poche ore - Nella serata di lunedì 12 maggio, Lecco è stata teatro di tre interventi dei soccorsi per intossicazione etilica, evidenziando un preoccupante eccesso di bevande alcoliche tra i giovani.

Altri tre interventi dei soccorsi per eccesso di alcolici in poche ore; Ancora eccesso di bevande alcoliche: tre interventi dei soccorsi in poche ore; Eccesso di alcol in una festa sulla neve a Sarentino, undici in ospedale.

Ancora eccesso di alcolici, tre interventi dei soccorsi in poche ore - 30 di sabato, un altro uomo è stato soccorso sempre per eccesso di alcolici sul Lungolario Piave. Scrive leccotoday.it

Notte di eccessi a Genova: oltre dodici interventi per intossicazione alcolica - È stata una notte di movida alcolica intensa quella tra sabato 14 e domenica 15 giugno a Genova, oltre una dozzina di interventi ... Riporta ligurianotizie.it