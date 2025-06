Altri 20 volontari per la Pa | Aiuteranno nelle crisi

Al via un nuovo capitolo di solidarietà e impegno nella nostra comunità: arrivano venti volontari, giovani e meno giovani, pronti a salire sulle ambulanze e a fare la differenza nelle emergenze del 118. La loro formazione si conclude e ora sono pronti a mettere cuore e competenza al servizio di tutti, rafforzando la capacità di risposta della Pubblica Assistenza. Un passo importante verso una società più sicura e solidale.

Alla Pubblica assistenza arrivano venti nuovi volontari. Si tratta dei giovani e non che stanno ultimando il corso da soccorritore ha avuto un boom di iscrizione. I neo soccorritori saliranno sulle ambulanze per dare il loro contributo alle urgenze del 118. Per tutti loro sarà un’opportunità di crescita e per la Pubblica assistenza un incremento di personale sul campo così da garantire il soccorso e i trasporti legati a terapie, visite e dialisi. I nuovi volontari una volta concluso il percorso formativo conosceranno le nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia, e saranno in grado di applicare le tecniche base d’intervento, dalla rianimazione cardiopolmonare al trattamento delle ferite. 🔗 Leggi su Lanazione.it