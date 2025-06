Alpinista precipita dal Sasso di San Giovanni | muore a 29 anni sotto gli occhi del compagno di cordata

Una tragica caduta sul Sasso di San Giovanni ha spezzato la vita di un giovane alpinista trentino di appena 29 anni, testimone di un dramma che si è consumato sotto gli occhi del suo compagno di cordata. Un incidente che scuote la comunità e ricorda quanto l’avventura in montagna possa essere imprevedibile e pericolosa. La perdita di un giovane talento lascia un vuoto profondo nel cuore di tutti, ricordandoci di rispettare sempre i limiti della natura.

SPORMAGGIORE (TRENTO) - Un ragazzo del 1996 residente a Trento ha perso la vita nella tarda serata di ieri, 21 giugno, dopo essere precipitato dalla parete del Sasso di San Giovanni nei pressi di.

Alpinista precipita durante la scalata: è rimasto appeso alla parte privo di conoscenza - Momenti di grande tensione oggi, domenica 25 maggio 2025, sulla parete del Sergent: un alpinista è precipitato mentre affrontava la via Nautilus, rimanendo appeso e privo di conoscenza.

Tragedia in montagna, precipita per oltre 50 metri mentre arrampica in parete: morto il 29enne Simone Navarini, giovane presidente della Sat di Ravina; Cade mentre arrampica sul Sasso San Giovanni: muore il docente Simone Navarini, 29 anni, di Ravina.

Secondo alpinista morto in Trentino. E’ precipitato dalla parete del Sasso San Giovanni - Sempre ieri pomeriggio era morto sulla Cima dei Lastei nel gruppo delle Pale di San Martino nel Trentino orientale, Giuseppe Tararan, 64 anni, residente a San Pietro in Gu in provincia di Padova e ... Da repubblica.it

Precipita per 60 metri durante un’arrampicata: il professore Simone Navarini muore a 29 anni - TRENTO – Una tragedia ha colpito il mondo dell’alpinismo locale nel tardo pomeriggio di sabato 21 giugno, quando un giovane è precipitato durante un’arrampicata sul Sasso San Giovanni, nel cuore delle ... Scrive nordest24.it