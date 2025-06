Alpha Impulsion testa con successo il più grande motore spaziale autofago al mondo

L’evento segna una svolta pionieristica nel settore spaziale, dimostrando come l’innovazione possa coniugare avanzamenti tecnologici e tutela ambientale. Alpha Impulsion ha compiuto un passo decisivo verso un futuro più sostenibile, inaugurando una nuova era di motori a razzo “autofago” che promettono di rivoluzionare i viaggi nello spazio e ridurre l’inquinamento cosmico. Questa conquista apre le porte a infinite possibilità, trasformando il modo in cui esploriamo l’universo e preserviamo il nostro pianeta.

Il problema dei detriti spaziali e dell'inquinamento del cosmo è sempre più sentito. Una soluzione però pare arrivare dalla start-up italo-francese Alpha Impulsion, società specializzata nella propulsione spaziale, che ha raggiunto un traguardo importante: l'accensione con successo del più grande motore a razzo "autofago" mai realizzato al mondo. Si tratta di un vettore che si consuma mentre brucia, in modo da non lasciare detriti. L'evento rappresenta il culmine di una campagna di prove durata tre settimane e condotta presso l'aeroporto di Agen (in località Agen-La Garenne, nel dipartimento del Lot-et-Garonne, in Nuova Aquitania, Francia, dove alla fine di maggio la squadra ha assemblato per l'ultima volta il motore a razzo e lo ha installato su uno speciale banco di prova, dotandolo della sua innovativa fusoliera combustibile, elemento distintivo della tecnologia autofaga.

Più efficienza, meno costi e detriti spaziali, questo lo scopo di Opal, il motore endofago che consuma la sua stessa fusoliera. Diventando più leggero mentre sale Vai su X

