Alonso ottiene la prima vittoria nonostante Asencio Red

In un emozionante debutto da allenatore, Xabi Alonso conquista la sua prima vittoria con il Real Madrid, superando le sfide di un match intenso contro Pachuca. Nonostante le difficoltà, come l'espulsione di Asencio e un pareggio iniziale, i Blancos hanno dimostrato determinazione e talento. Questa vittoria segna un nuovo capitolo per Alonso e apre le porte a un futuro ricco di successi e sorprese nel mondo del calcio internazionale.

2025-06-22 23:01:00 Breaking news: Xabi Alonso ha ottenuto la sua prima vittoria come allenatore del Real Madrid, mentre hanno superato il primo licenziamento di Raul Asencio per battere Pachuca 3-1 ai Mondiali del Club. La prima partita di Alonso si è conclusa con un frustrante pareggio per 1-1 con Al Hilal, e Pachuca ha causato molti problemi, soprattutto dopo che Asencio è stato espulso al settimo minuto. Ma il Madrid ha resistito alla tempesta iniziale e ha preso il comando del gioco dopo che Jude Bellingham ha aperto il punteggio al 35 ° minuto, con Arda Guler che ha raddoppiato il vantaggio otto minuti dopo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

