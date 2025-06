All’inizio della vacanza era bellissimo ora lotta tra la vita e la morte | turista di 57 anni contrae la legionellosi durante un viaggio a Creta indagini sull’origine del batterio

Da sogni di relax sotto il sole cretese a un drammatico ricovero in terapia intensiva: la vicenda di Donna Jobling ci ricorda come una semplice vacanza possa trasformarsi in una lotta per la vita. Mentre le indagini sull’origine del batterio sono ancora in corso, questa storia ci invita a riflettere sull’importanza della prevenzione e della sicurezza in viaggio. Un episodio che sottolinea la fragilità della salute e il rischio invisibile che può celarsi anche nelle mete più belle.

Doveva essere una serena vacanza sotto il sole della Grecia, si è trasformata in un incubo che tiene un’intera famiglia con il fiato sospeso. Donna Jobling, una turista britannica di 57 anni originaria di Hull, è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Venizeleio di Heraklion, a Creta, dove è stata posta in coma farmacologico dopo aver contratto una grave forma di legionellosi. La sua storia, come riporta il Daily Mail citando la stampa locale inglese, è un monito dei rischi sanitari che si possono correre anche in vacanza. Donna si trovava a Creta per una vacanza da 1.500 sterline a coppia, prenotata con Easyjet Holidays, insieme al marito Sidney, ex poliziotto, e a una coppia di amici, Paula e Nicholas Mason. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - All’inizio della vacanza era bellissimo, ora lotta tra la vita e la morte”: turista di 57 anni contrae la legionellosi durante un viaggio a Creta, indagini sull’origine del batterio

In questa notizia si parla di: vacanza - turista - anni - inizio

Inizio frenetico come Milan Chase Domestico doppio mentre Bologna cerca il primo trionfo di coppa in 50 anni - La finale di Coppa Italia si accende con un inizio frenetico, mentre il Milan sognando un doppio domestico affronta il Bologna, in cerca del primo trionfo dopo 50 anni.

Camerota : All’alba di oggi un turista di 16 anni, in vacanza a Marina di Camerota con la famiglia, ha accusato un malore presso una struttura ricettiva. I sintomi iniziali, tra cui vomito e forte mal di testa, avevano fatto pensare a un colpo di sole. Ma grazie al p Vai su Facebook

Questi sociopatici sono in vacanza dovunque. Poi se li sbatti fuori dai ristoranti o dagli hotel, parte la gnagna antisemitismo. Questi devono essere espulsi da ogni consesso civile. Vai su X

All’inizio della vacanza era bellissimo, ora lotta tra la vita e la morte”: turista di 57 anni…; Turista molestata in vacanza. Si ferma per accarezzare il cane e il padrone la aggredisce; Da 50 anni in vacanza a Cattolica. Premiato turista svizzero.

Turista molestata in vacanza. Si ferma per accarezzare il cane e il padrone la aggredisce - È stato chiesto il processo per un 25enne marocchino accusato di violenza sessuale su una tedesca ventenne palpeggiata mentre la vittima stava coccolando il pitbull dell’indagato. Lo riporta msn.com

Rimini. Turista molestata in vacanza. Si ferma per accarezzare il cane e il padrone la aggredisce - Un’occasione creata quasi per caso dalle ingenue coccole che la propria vittima aveva deciso di ... Da libertas.sm