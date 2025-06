Allerta terrorismo in Italia | sorveglianza rafforzata su 29 mila obiettivi sensibili

L’Italia alza il livello di allerta: oltre 29 mila obiettivi sensibili monitorati con attenzione rafforzata. La crescente tensione in Medio Oriente e l’intervento americano “Martello di mezzanotte” contro i siti nucleari iraniani hanno spinto le autorità a intensificare la sorveglianza, garantendo la sicurezza del Paese e prevenendo ogni possibile attentato. In un contesto così delicato, la vigilanza rimane la nostra prima linea di difesa.

Il coinvolgimento degli Stati Uniti nella crisi in Medio Oriente ha imposto alle istituzioni italiane di alzare ulteriormente il livello di allarme nel Paese per possibili attacchi terroristici. Massima allerta già in vigore da giorni, ma l'operazione USA "Martello di mezzanotte" contro i siti nucleari in Iran ha reso necessario un potenziamento delle attività di

