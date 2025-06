Allerta terrorismo in Italia 29 mila obiettivi vigilati Riposizionati anche i militari all' estero

L’Italia rafforza la sua sicurezza: 29 mila obiettivi vigilati e militari riposizionati anche all’estero, in risposta alle tensioni in Medio Oriente e all’intervento in Iran. Le forze italiane sono state spostate in zone strategiche, soprattutto vicino a potenziali obiettivi di ritorsione iraniana contro gli Stati Uniti. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato l'importanza di questa operazione per garantire la sicurezza nazionale e regionale.

I militari italiani impegnati nei teatri operativi all'estero sono stati riposizionati alla luce del conflitto in Medio Oriente e dell'intervento militare in Iran. In particolare il riposizionamento ha riguardato quelli in aree particolarmente sensibili o in prossimità di possibili obiettivi di una rappresaglia iraniana contro gli Stati Uniti. Lo stesso ministro della Difesa, Guido Crosetto,.

