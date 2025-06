Allerta meteo lunedì 23 giugno | temporali e rischio idrogeologico in Sicilia e Alto Adige

Preparatevi a un lunedì all’insegna dei temporali e del rischio idrogeologico: il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per Sicilia e Alto Adige. Temporali intensi e possibili frane sono previsti, mettendo a dura prova le regioni coinvolte. Restate aggiornati e adottate tutte le precauzioni necessarie per affrontare al meglio questa giornata critica. La sicurezza prima di tutto: ecco cosa sapere per lunedì 23 giugno.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo per la giornata di domani, lunedì 23 giugno. Il bollettino di criticità indica un'allerta gialla per due regioni italiane: il Trentino-Alto Adige (specificamente la Provincia Autonoma di Bolzano) e la Sicilia. Dettagli dell'allerta meteo per lunedì 23 giugno L'allerta gialla è stata

