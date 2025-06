Allerta massima nelle basi americane in Italia

L'Italia si trova in uno stato di massima allerta, con le basi statunitensi da Aviano a Sigonella sotto stretta sorveglianza, dopo l'attacco agli obiettivi iraniani. La tensione internazionale si fa sentire e la sicurezza dei militari è stata drasticamente rafforzata. In un momento così delicato, la vigilanza resta alta per tutelare le nostre forze e garantire la stabilità nella regione.

È allerta massima nelle basi americane in Italia dopo l'attacco statunitense in Iran della notte scorsa. Da Aviano a Sigonella, secondo quanto si apprende, l'attenzione è massima. Rafforzati i dispositivi messi in campo per garantire la sicurezza dei militari.

Basi americane in Italia, allerta massima: quante e dove sono - L’Italia si trova al centro di una rete strategica di basi americane, con circa 12.000 soldati statunitensi distribuiti tra Napoli, La Spezia, Sigonella, Aviano, Motta di Livenza, Ederle, Camp Darby, Gaeta, Solbiate Olona e Ghedi.

