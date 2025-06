Allerta massima in Italia per il pericolo attentati | convocato il comitato antiterrorismo

L’Italia si trova in allerta massima, con il comitato antiterrorismo convocato d’urgenza, mentre la tensione internazionale si intensifica. Dopo le recenti azioni degli Stati Uniti contro l’Iran, il paese rafforza le misure di sicurezza per prevenire eventuali minacce agli obiettivi sensibili. Un momento cruciale che richiede la massima attenzione e coesione nazionale: la sicurezza del nostro Paese dipende da come reagiremo a questa crisi globale.

Dopo i fatti della notte con l'intervento USA nella crisi tra Israele e Iran, il governo ha innalzato le misure di sorveglianza e prevenzione degli obiettivi più sensibili Gli Stati Uniti sono entrati in guerra contro l'Iran al fianco di Israele. Poco prima delle 2 in Italia della notte tra sabato e domenica, infatti il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'attacco a tre siti nucleari della Repubblica islamica, quelli di Fordow, Natanz ed Esfahan, che sarebbero andati distrutti. Una pericolosa escalation che rende ancora più calda adesso la situazione geopolitica, tra bla crisi che ancora non è cessata tra Ucraina e Russia e lo stesso Israele impegnato a Gaza.

