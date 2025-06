Allerta globale per i cittadini Usa | rischio attentati

L’allerta globale si intensifica per i cittadini statunitensi, con l’ombra di possibili attentati incombente sulle sedi americane sparse nel mondo. Dopo l’attacco all’Iran, le autorità temono azioni di vendetta che coinvolgono basi militari, ambasciate e obiettivi civili, anche con metodi insoliti e pericolosi. In Italia, oltre 28.700 siti sono sotto sorveglianza speciale, tra cui molteplici luoghi simbolo e comunità vulnerabili. La sicurezza è diventata una priorità assoluta.

L’attacco americano all’Iran ha innalzato l’allerta mondiale per i cittadini e le sedi Usa, potenziali bersagli di vendette terroristiche. Basi militari, ambasciate e civili sono considerati obiettivi sensibili. In Italia sorvegliati 28.700 siti, tra cui 4.400 a Roma e 250 legati alla comunità ebraica. Le autorità temono azioni simboliche e violente, anche con metodi non convenzionali, come sequestri o veicoli lanciati a tutta velocità nei centri urbani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Allerta globale per i cittadini Usa: rischio attentati

