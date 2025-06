Allegri userà Modric anche da play Vedremo una versione nuova di Luka?

Il futuro di Luka Modric al Milan si fa sempre più affascinante: il talento croato, attualmente impegnato nel Mondiale per club, potrebbe reinventarsi come regista centrale in un 4-3-3. Questa nuova veste promette di rivoluzionare la sua leadership in campo, offrendo ai rossoneri un'arma in più per dominare il gioco. Riuscirà l’esperto centrocampista a brillare anche in questa nuova posizione? Solo il tempo lo dirà.

Il 10 croato sta giocando il Mondiale per club ma ha un accordo con i rossoneri per la prossima stagione. L'idea è che, in caso di 4-3-3, giochi da centrale, più che da mezzala. Anche così può diventare la guida in mezzo al campo.

Luka Modric ha detto sì al Milan: firma a un passo, primo regalo di mercato per Allegri - Luka Modric, simbolo di classe e esperienza, sta per indossare la maglia del Milan! Il centrocampista croato, dopo un’epopea al Real Madrid, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera a San Siro.

“Non vorrei che l’operazione Modric fosse la classica operazione-figurina, perché il Milan di tutto ha bisogno tranne che di questo. Tra l’altro il croato parteciperà al Mondiale per Club con il Real Madrid che si concluderà a metà luglio, dunque arriverà in Italia Vai su Facebook

