Allarme stallo in città | I progetti strategici non devono fermarsi Servono scelte chiare

Temere per il futuro della nostra città, ma è fondamentale non perdere di vista i progetti strategici che possono riportare Prato sulla strada della crescita e della stabilità. In un momento di grande crisi politica, decisioni chiare e decisive sono più che mai necessarie per superare l’impasse e ridare fiducia ai cittadini. È il momento di agire con determinazione, perché lo stallo fa solo perdere tempo prezioso, ostacolando il progresso di Prato.

La città è sotto choc per il terremoto politico con l’epicentro nel palazzo comunale con l’ultimo atto che si è consumato venerdì con le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti, indagata per corruzione, e l’avviso di garanzia per il vicesindaco Simone Faggi per false attestazioni a pm. Un senso di smarrimento e di timore che Prato con l’avvento del commissario prefettizio in attesa del voto rimanga in uno stato di paralisi. Uno stallo che fa paura ad una città che stava cercando con una serie di progetti approntati dall’amministrazione di guardare avanti, nonostante le tante note criticità. I pensieri corrono al progetto del parco urbano nell’ex Misericordia e Dolce, a quello dell’area del Fabbricone e dell’area ex Banci fino allo stadio dell’acqua a Iolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme stallo in città: "I progetti strategici non devono fermarsi. Servono scelte chiare"

