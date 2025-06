Allarme missili dall' Iran forti esplosioni a Tel Aviv

Tensione alle stelle nel cuore di Tel Aviv: forti esplosioni scuotono la città a causa di un attacco missilistico proveniente dall'Iran. Le sirene si susseguono incessanti, mentre la popolazione si prepara a fronteggiare l'emergenza. In un momento così critico, l'unità e il coraggio sono fondamentali: restate aggiornati e seguite le indicazioni delle autorità per la sicurezza vostra e dei vostri cari.

Forti esplosioni si stanno verificando a Tel Aviv in seguito al lancio di alcuni missili dall' Iran. L' Idf ha lanciato l'allarme sui cellulari di tutto il territorio israeliano invitando la popolazione a trovare riparo. I boati continuano a ripetizione nel centro di Tel Aviv, le case tremano e nuove sirene stanno suonando per l'arrivo di altri missili dall'Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Allarme missili dall'Iran, forti esplosioni a Tel Aviv

In questa notizia si parla di: missili - iran - aviv - allarme

LIVE | Israele attacca l’Iran con droni e missili. Netanyahu: «Colpito programma nucleare di Teheran». Tel Aviv: «Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie». l'Idf: «Richiamati migliaia di riservisti» - Tensione alle stelle nel Mediterraneo orientale: Israele ha lanciato attacchi con droni e missili contro l’Iran, colpendo il programma nucleare di Teheran e uccidendo il capo delle guardie rivoluzionarie.

Forti boati a Tel Aviv e Gerusalemme, "dall'Iran lanciati almeno 100 missili verso Israele" | La risposta di Teheran dopo l'operazione Rising Lion - Tensioni alle stelle nel Medio Oriente: Tel Aviv e Gerusalemme tremano sotto i forti boati, con oltre 100 missili lanciati dall’Iran dopo l’operazione Rising Lion.

MEDIO ORIENTE | Sono proseguiti nella notte gli attacchi reciproci fra Israele e Iran. L'Idf fa sapere di avere colpito depositi e siti di lancio di missili nell'Iran centrale. Sirene d'allarme ed esplosioni anche a Tel Aviv. #ANSA Vai su X

#Israele e #Iran. Sirene d'allarme stanno suonando a Tel Aviv e in numerose aree di Israele per il lancio di missili. In #Iran, alcune esplosioni sono state udite a Isfahan, nel centro del Paese. Vai su Facebook

Allarme missili dall'Iran, forti esplosioni a Tel Aviv; Allarme missili dall'Iran, forti esplosioni a Tel Aviv; Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie.

Allarme missili dall'Iran, forti esplosioni a Tel Aviv - L'Idf ha lanciato l'allarme sui cellulari di tutto il territorio israeliano invitando la popolazione ... Lo riporta ansa.it

Sirene in Israele per missili Iran, esplosioni a Tel Aviv - Le sirene d'allarme stanno suonando nel centro e nel nord di Israele per un'ondata di 20 missili dall'Iran. Secondo ansa.it