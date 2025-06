Alla Vianese i big Martinez e Tesa

alla Vianese si presenta una stagione di grandi ambizioni e rinforzi di alto livello. La società ha deciso di puntare forte sul mercato, annunciando l’ingaggio di due autentici colossi come Gonzalo Martinez e Willy Caesar Tesa, affiancati da tre promettenti giovani talenti. Con un mix di esperienza ed entusiasmo, la Vianese mira a risalire in D e scrivere un nuovo capitolo vittorioso: il sogno è ormai più vicino che mai.

La Vianese si butta sul mercato, con l'idea di riprovare a salire in D nella stagione ventura e presenta due nuovi pezzi da novanta come Gonzalo Martinez e Willy Caesar Tesa, ai quali affianca tre fra i giovani più forti del momento: Riccardo Zafferri, Nicolas Cortesi e Federico Paterlini. Il mancino argentino Gonzalo Martinez è uno degli attaccanti più rinomati della categoria ed è reduce dai 13 gol segnati col Borgo San Donnino. Talento cristallino, in carriera Martinez ha calcato anche i campi di Serie C, con Pro Piacenza e Siracusa. Il centrocampista Willy Caesar Tesa è invece reduce da due stagioni consecutive alla Cittadella Vis Modena.

