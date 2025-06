Alla scoperta della street art | le capitali europee diventano musei a cielo aperto

Alla scoperta della street art, le capitali europee si trasformano in musei a cielo aperto, invitandoci a un viaggio tra creatività e rivoluzione urbana. Mura, piazze e edifici storici si rivestono di colori vibranti e messaggi d’arte contemporanea, rendendo ogni città un palcoscenico di espressione e innovazione. Roma, Londra, Parigi e Berlino sono solo alcune delle mete dove la street art sta riscrivendo il volto del territorio, sorprendendo e affascinando tutti gli amanti dell’arte urbana.

Con l'affermarsi della street art, le più famose capitali europee stanno attraversando un periodo di profonda rivoluzione visiva. Case, strade e piazze si aprono ad una seconda vita, trasformandosi in gallerie a cielo aperto arricchite da vivaci murales che attirano turisti e appassionati da tutto il mondo. Roma, Londra, Parigi e Berlino sono solo alcune delle città che si distinguono per le loro "creazioni su muro" mozzafiato, testimonianza di una forma d'espressione artistica ormai diffusa in ogni angolo del globo terrestre. Basandosi sul numero di post pubblicati dagli utenti su Instagram, un recente studio ha stilato la top ten delle metropoli più colorate d'Europa, dove i turisti hanno l'opportunità di ammirare autentici capolavori destinati a perdurare nel tempo.

