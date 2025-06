All In | il disco d’esordio di Meri Lu Jacket disponibile dal 13 giugno

"All In" segna il debutto di Meri Lu Jacket, un talento italiano con influenze internazionali che conquista il cuore degli ascoltatori. Disponibile dal 13 giugno sui principali portali digitali e in formato CD, questo album è un mix irresistibile di pop-rock, soul, blues ed elettronica, arricchito da collaborazioni di spessore. Un viaggio musicale intenso e personale, dove la voce nomade di Meri Lu racconta storie autentiche e coinvolgenti.

"All In" è il disco d'esordio dell'italo inglese Meri Lu Jacket disponibile dal 13 giugno sui principali portali digitali ed in formato CD. Una tracklist ricca di collaborazioni e influenze internazionali per Meri Lu Jacket. Il disco, prodotto da Alex Marton e Filippo Scandroglio, è un viaggio tra melodie pop-rock, soul raffinato, blues e sonoritĂ elettroniche, dove la voce e l'anima nomade di Meri Lu si fondono in un racconto personale e musicale di rara intensitĂ . Dal 13 giugno 2025, è disponibile su tutti i principali store digitali e in formato CD fisico "All In", il primo album ufficiale di Meri Lu Jacket, giovane artista italo-inglese che si sta affermando come una delle voci piĂą autentiche della nuova scena musicale.

