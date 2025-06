Alisha Lehmann convocata dalla Svizzera per l’Europeo di casa! La giocatrice della Juventus Women esprime tutta la sua gioia | Orgogliosa di rappresentare il mio paese Rendiamolo orgoglioso Il grido di battaglia social

Alisha Lehmann, stella della Juventus Women, si prepara a vivere un sogno nel suo Europeo di casa con la Svizzera. La sua convocazione rappresenta un momento di grande orgoglio e emozione, un'opportunità unica per esprimere tutta la passione e il talento che la contraddistinguono. Con il cuore pieno di entusiasmo, Lehmann invita tutti a rendere questa manifestazione memorabile, portando alto il nome del suo paese e della sua squadra.

Alisha Lehmann, calciatrice della Juventus Women, è stata convocata dalla Svizzera per l’Europeo di casa. Ecco le sue dichiarazioni. Alisha Lehmann farà parte della spedizione della Svizzera, che giocherà l’ Europeo femminile da padrona di casa. La giocatrice della Juventus Women è stata infatti convocata all’interno della selezione di genere elvetica. Questa notizia è stata accolta dalla calciatrice attraverso un post su Instagram, nel quale ha manifestato tutta la sua soddisfazione e il suo orgoglio attraverso le seguenti parole. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alisha Lehmann (@alishalehmann7) RAPPORTO CON CANTORE – «Non posso essere più felice di rappresentare il mio paese agli Europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alisha Lehmann convocata dalla Svizzera per l’Europeo di casa! La giocatrice della Juventus Women esprime tutta la sua gioia: «Orgogliosa di rappresentare il mio paese. Rendiamolo orgoglioso». Il grido di “battaglia” social

