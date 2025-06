Alimentazione estiva | errori comuni da evitare e trucchi salva-linea

Come spiega il dottor Sacha Sorrentino, ci si può godere la stagione più calda seguendo dei piccoli ma importanti accorgimenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alimentazione estiva: errori comuni da evitare e trucchi salva-linea

Sicurezza alimentare: dai pasti fuori casa alla conservazione del cibo quando fa caldo, le regole da conoscere; Dieta di luglio equilibrata: il menù settimanale della nutrizionista; Le ricette dei cocktail estivi ispirati alle spiagge più belle del mondo.

Come spiega il dottor Sacha Sorrentino, ci si può godere la stagione più calda seguendo dei piccoli ma importanti accorgimenti - Con il dottor Sacha Sorrentino scopri i migliori consigli per una alimentazione estiva sana, che ci difende dal caldo e ci aiuta a non ingrassare. Si legge su gazzetta.it

