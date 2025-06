Aliante precipita poco sotto la cresta di Cima Bocche e si schianta | 2 morti

Un drammatico incidente si è verificato oggi sopra Cima Bocche, quando un aliante ha precipitato poco sotto la cresta, causando la tragica perdita di due vite. L’incidente, avvenuto intorno alle 13, ha sconvolto la comunità locale e sollevato molte domande sulle cause di questo disastro in quota. Con il dolore nel cuore, le indagini continuano per chiarire le dinamiche di questa tragica tragedia.

TRENTO - Un aliante è precipitato oggi, 22 giugno, poco dopo le 13, poco sotto la cresta di Cima Bocche, sopra il lago omonimo, ad una quota di 2500 metri. Le due persone a bordo, un uomo del.

SOCCORSO ALPINO - TRENTINO * CIMA BOCCHE: «PRECIPITA UN ALIANTE, MORTE DUE PERSONE.

