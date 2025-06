Aliante precipita e si schianta sulla montagna morti i due uomini a bordo Tragedia in Trentino

Una tragedia sconvolge il Trentino: un aliante precipita e si schianta sulle montagne, portando via la vita di due uomini. L’allarme, lanciato alle 13 dai soccorritori che si trovavano al bivacco Iellici su Cima Bocche, ha scatenato una corsa contro il tempo per le operazioni di salvataggio. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica fatalità.

L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato alle 13 da parte di un gruppo di escursionisti che si trovavano al bivacco Iellici su Cima Bocche.

