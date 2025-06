Aliante precipita e si schianta contro le rocce a Cima Bocche | morti i due uomini a bordo

Tragedia nel cuore delle Dolomiti: un aliante si è schiantato contro le rocce di Cima Bocche, causando la morte di due uomini di 56 e 55 anni. L'incidente, ancora avvolto nel mistero, ha suscitato grande cordoglio tra le comunità locali e gli appassionati di volo. Le autorità stanno lavorando senza sosta per ricostruire l'esatta dinamica di questa drammatica fatalità. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa triste vicenda.

Un aliante è precipitato e si è schiantato contro le rocce in zona Cima Bocche, tra la val di Fassa e il Primiero, in Trentino. Nell'incidente sono morti due uomini di 56 e 55 anni. Sono in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.