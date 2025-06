Ali nuove per il Bologna Il rodaggio è concluso | Dominguez e Cambiaghi pronti al grande decollo

Il Bologna si prepara a un nuovo capitolo con ali rinnovate: il rodaggio 232 si è concluso, e Dominguez e Cambiaghi sono pronti a decollare verso il grande decollo. Velocità, cambio di passo, classe e assist li rendono protagonisti di una stagione che potrebbe segnare la loro definitiva consacrazione. Entrambi condividono non solo ruolo e fascia, ma anche un sogno comune e una missione: dimostrare il loro valore e lasciare il segno.

Velocità, cambio di passo, classe e assist importanti. Nicolò Cambiaghi e Benjamin Dominguez condividono ruolo e fascia ma anche il destino e un’obiettivo, andare a caccia della definitiva consacrazione nell’anno che verrà. Sì perché entrambi in questo periodo sotto le Due Torri non hanno trovato continuità di rendimento e tantissimo spazio, seppur per motivi diversi: l’ex Empoli ha trascorso gran parte della stagione lontano dal rettangolo verde, a causa dell’infortunio al ginocchio rimediato nella prima partita dello scorso campionato. Lui che era stato tra i primi colpi di mercato della passata stagione e che doveva essere tra i protagonisti, è stato costretto a guardare giornata dopo giornata lontano dal campo, attendendo di rientrare per dimostrare di essere una freccia importante all’arco di Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ali nuove per il Bologna. Il rodaggio è concluso:. Dominguez e Cambiaghi pronti al grande decollo

New wings for Bologna. The running-in is over: Dominguez and Cambiaghi ready for the big take-off - The Argentine struggling with settling in, the Italian with a bad injury. Secondo sport.quotidiano.net