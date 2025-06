Alfieri | Riarmo? Non è l' evento del Pd In piazza nella capitale posizione minoritaria

Alfieri, leader della minoranza dem, smonta le voci sulla presenza del Pd alla manifestazione romana, organizzata da M5S e Verdi. Con parole chiare e senza mezzi termini, afferma che quella di ieri non rappresentava ufficialmente il posizione del partito, lasciando libertĂ di scelta ai propri membri. Una presa di distanza che evidenzia le divisioni interne e la volontĂ di mantenere autonomia rispetto a eventi politici non istituzionali.

«Quella di ieri non era la manifestazione del Partito Democratico». Non utilizza giri di parole Alessandro Alfieri, il capo della minoranza dem, intercettato dal Tempo. Parlando dell'adunata romana, organizzata da Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, chiarisce come non ci fossero “obblighi di partito” a partecipare: «Ognuno di noi – sottolinea - poteva decidere di prendervi parte o meno. Ci sono dei colleghi che ci sono andati e rispetto la loro scelta, così come ci sono tanti che hanno preferito non esserci». Alla nostra domanda, però, se il Nazareno avesse dato “libertĂ di scelta” alla propria comunitĂ , il senatore evidenzia come la linea maggioritaria non sia certamente quella dei vari Scotto e Tarquinio: «Mi risulta che dentro il Pd ci sia una posizione minoritaria che non ha votato al sostegno all'Ucraina con ogni mezzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Alfieri: «Riarmo? Non è l'evento del Pd. In piazza nella capitale posizione minoritaria»

In questa notizia si parla di: alfieri - riarmo - evento - piazza

"Road to Battiti 2025", sicurezza rafforzata per l’evento in piazza a Bari - In vista di "Road to Battiti 2025", fissato per sabato 17 maggio a Bari, l'amministrazione comunale ha implementato misure di sicurezza straordinarie per garantire la tutela della sicurezza urbana.

Ancora una volta, il Pd si conferma il partito delle mille sfumature. Schlein assente al corteo contro il riarmo (di Wanda Marra) Vai su Facebook

Alfieri: «Riarmo? Non è l’evento del Pd. In piazza nella capitale posizione minoritaria»; I leader di partito incerti tra visibilità e imbarazzo; Europa a pezzi: 50mila in piazza, ma la politica litiga sul riarmo.

Alfieri: «Riarmo? Non è l'evento del Pd. In piazza nella capitale posizione minoritaria» - «Quella di ieri non era la manifestazione del Partito Democratico». Lo riporta iltempo.it

M5s e Avs in piazza contro il riarmo, Pd diviso - Al via alle 14 a Roma la manifestazione contro il riarmo: presenti M5s e Avs, per il Pd solo alcuni parlamentari singoli. msn.com scrive