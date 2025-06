Alexa Bliss | Sarebbe fantastico far parte dei Wyatt Sicks in futuro sono legatissima a Bray

Alexa Bliss ha sempre suscitato interesse tra i fan, specialmente riguardo a un possibile coinvolgimento con i Wyatt Sicks. La sua forte connessione con Bray Wyatt alimenta le speculazioni e rende questa ipotesi ancora piĂą affascinante. Durante il Fanatics Fest, ha aperto un dibattito molto attuale, lasciando intendere che il loro legame potrebbe riservarle un ruolo importante in futuro. Ma quali sviluppi ci riserverĂ questa intrigante possibilitĂ ?

Da quando i Wyatt Sicks hanno debuttato lo scorso anno, i fan si sono sempre chiesti se Alexa Bliss si sarebbe mai unita a loro in futuro. Mentre le ipotesi continuano, quest'ultima, ha parlato proprio di questo tematica durante un incontro al Fanatics Fest. Nelle sue dichiarazioni, ha riflettuto sul suo legame con Bray. Le sue parole. "Windham disse bene quando affermò che saremo stati collegati in qualche modo. Non so se con i Wyatt o meno, ma è ovvio che facciamo parte tutti insieme dell'universo di Bray. Penso che sarebbe qualcosa di fantastico far parte del gruppo in futuro, al 100%!". Per la cronaca, i Wyatt Sicks sono tornati a Friday Night SmackDown il mese scorso restando una presenza regolare on-screen.

