Alex d’alta quota | arbitro del Mondiale Ma la vera bagarre è solo con Pecco

Alex Marquez, il talentuoso pilota e arbitro del Mondiale 2025, si sta distinguendo in un anno ricco di sfide e successi. Con determinazione e passione, dimostra di essere protagonista sia sulla pista che fuori, incarnando il vero spirito di questa stagione cruciale per la Ducati. La sua doppia veste promette di scrivere ancora molte pagine importanti: non resta che seguire il suo cammino e scoprire come si concluderĂ questa emozionante avventura.

Si chiama Alex Marquez ed evidentemente, in questo 2025, ha deciso di fare (molto bene) un paio di cose. La prima: dimostrarsi un pilota bravo e veramente forte. La seconda: indossare gli anni, mai semplici, di essere l'arbitro di questo Mondiale. C'è soprattutto Alex, insomma, al centro di una stagione che per la Ducati vale oro (tre moto in prima fila e tre sul podio della Sprint, al Mugello) e che potrebbe finire riportare sul tetto del mondo l'altro Marquez, ovvero Marc che punta a raggiungere Rossi per titoli mondiali all'attivo. Il Marquez (Alex) arbitro – e lo si è visto bene nella Sprint di ieri al Mugello, quando nei primi quattro giri i Marquez e Bagnaia se le sono date (di sportellate, sorpassi e controsorpassi) senza limitarsi – in questa bagarre estrema, dicevamo, è apparso piĂą evidente che in altre occasioni di quanto Alex sia spietato, aggressivo e bello tosto nell'attaccare o nel difendersi da Bagnaia e un po' meno nel battagliare col fratello.

