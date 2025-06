Alessia Giantomassi per Porta Romana

Alessia Giantomassi, giovane psicologa e orgogliosa sestierante di Porta Romana, si prepara a incantare con il suo fascino e la sua passione per la Quintana. Figlia di Samantha Maurini, che nel 1996 indossò l’abito della signora rossoazzurra, Alessia porta nel cuore le tradizioni e l’amore per il sestiere. Ieri sera, nella sede di viale Treviri, è stata presentata ufficialmente come dama di luglio, un riconoscimento che celebra una famiglia e una passione condivisa.

Un’affascinante psicologa sarà la dama di luglio per Porta Romana. Si tratta della 25enne Alessia Giantomassi, sestierante doc e figlia di Samantha Maurini, che indossó l’abito della signora rossoazzurra nel 1996. Una questione di famiglia, dunque, per una ragazza cresciuta nel sestiere e con la Quintana nel cuore da sempre. A presentarla, ieri sera, nella sede di viale Treviri, il caposestiere Gigi De Santis e il console Gigi Tulli (cui vanno gli auguri per il proprio compleanno). "È stato difficile convincere Alessia ad accettare questo incarico – hanno rivelato De Santis e Tulli –. È una ragazza molto schiva e timida, ma ci tenevamo moltissimo affinché rappresentasse la bellezza del nostro sestiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alessia Giantomassi per Porta Romana

