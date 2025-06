Alessandro Costacurta ignaro protagonista di un film di Marco Perotti il socio di Francis Kaufmann

Alessandro Costacurta, leggenda del calcio italiano, si prepara a sorprendere il pubblico interpretando un ruolo inaspettato nel nuovo film di Marco Perotti, produttore noto per le sue coinvolgenti narrazioni. Accanto a lui, il socio di Francis Kaufmann, figura chiave nel controverso caso Villa Pamphili. Un mix di talento e mistero che promette di regalare emozioni e rivelazioni sorprendenti. Scopriamo insieme questo affascinante progetto cinematografico.

Alessandro Costacurta è tra gli attori di un film prodotto da Marco Perotti, il socio di Francis Kaufmann, l'uomo al centro del caso Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Alessandro Costacurta ignaro protagonista di un film di Marco Perotti, il socio di Francis Kaufmann

In questa notizia si parla di: alessandro - costacurta - film - marco

Chi è Alessandro Biasibetti, l'amico frate di Marco Poggi - Alessandro Biasibetti è un amico frate di Marco Poggi, coinvolto nel contesto della misteriosa vicenda di Chiara Poggi.

Eccone un altro. Billy Costacurta protagonista di un film di Marco Perotti, il produttore amico di Kaufmann. Ma l’ex calciatore non sa nulla: il suo nome nel cast già pagato dal ministero Vai su X

Non solo il film con il presunto assassino di Villa Pamphili, nel curriculum del produttore dei Parioli ci sono ufo, esorcismi e una pellicola con l’ex calciatore Billy Costacurta Vai su Facebook

Costacurta protagonista di un film di Perotti, il produttore amico di Kaufmann. Ma Billy non sa nulla: il suo nome nel cast pagato dal ministero; Costacurta protagonista di un film di Perotti, socio di Kaufman: ma Billy non ne sa nulla; Speciale L'Eredità - Tutti in viaggio, Colombari spiazzata da Liorni: E che deve succedere?. Poi i 'battibecchi' con Costacurta e il gesto di lui.

Costacurta protagonista di un film di Perotti, il produttore amico di Kaufmann. Ma Billy non sa nulla: il suo nome nel cast pagato dal ministero - Il 30 luglio 2024 il film «Forza» ha ricevuto, attraverso il tax credit, oltre 450 mila euro. Si legge su msn.com

Costacurta protagonista di un film di Perotti, socio di Kaufman: ma Billy non ne sa nulla - Il 30 luglio 2024 il film Forza ha ricevuto, attraverso il tax credit, oltre 450 mila euro. Secondo roma.repubblica.it