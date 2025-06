Alessandro Coatti ucciso in Colombia quattro arresti per omicidio

Un tragico episodio scuote il mondo della ricerca italiana: Alessandro Coatti è stato brutalmente ucciso in Colombia il 6 aprile 2025. Le autorità colombiane hanno arrestato quattro cittadini colombiani sospettati di aver partecipato all'omicidio, mentre la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per fare luce su questa drammatica vicenda.

Le autorità colombiane hanno eseguito quattro arresti nell’ambito dell’ omicidio del ricercatore italiano Alessandro Coatti commesso il 6 aprile 2025 nella zona di Santa Marta, in Colombia. Si tratta di cittadini colombiani ritenuti responsabili, in concorso, dell’uccisione dell’uomo. A renderlo noto la procura di Roma che sulla vicenda ha avviato un fascicolo di indagine. Le investigazioni, si legge nella nota, sono state svolte di concerto con gli apparati colombiani e «sono state caratterizzate, oltre che dall’escussione di persone informate sui fatti, da accurati accertamenti tecnici su oggetti e dispositivi elettronici appartenuti alla vittima». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Alessandro Coatti ucciso in Colombia, quattro arresti per omicidio

