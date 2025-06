Alessandro Coatti ucciso in Colombia la svolta | arrestati i 4 killer La trappola per la rapina e il corpo fatto a pezzi

Un tragico evento scuote l’Italia e la Colombia: Alessandro Coatti, l’italiano ucciso a Santa Marta, ha trovato giustizia con l’arresto di quattro sospetti. La verità emerge dopo settimane di indagini, rivelando una trappola per una rapina finita in tragedia. Questa svolta riaccende i riflettori su un caso che ha sconvolto le famiglie e l’opinione pubblica. I quattro ricercati, ora sotto custodia, potrebbero finalmente chiarire i motivi di una vicenda drammatica e misteriosa…

Quattro persone sono state arrestate in Colombia per l’omicidio di Alessandro Coatti. Sul caso indaga la procura di Roma, che ha avviato un fascicolo per l’omicidio dell’italiano ucciso il 6 aprile nella zona di Santa Marta. In arresto da parte dell’autorità giudiziaria del dipartimento di Magdalena sono finiti quattro cittadini colombiani, considerati responsabili del delitto in concorso. I rapinatori ricercati da aprile. I quattro farebbero parte di una banda specializzata in rapine ed estorsioni, come era già emerso a fine aprile quanto le autorità locali li avevano identificati. Coatti, 38 anni, biologo originario del Ferrarese, è stato ritrovato morto e fatto a pezzi nella cittadina sulla costa caraibica della Colombia, dove si trovava in vacanza. 🔗 Leggi su Open.online

