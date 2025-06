Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia svolta nelle indagini | quattro arresti

Una tragica notizia scuote il mondo dell’italianità: Alessandro Coatti, biologo di 38 anni, è stato trovato ucciso e fatto a pezzi in Colombia. La sua scomparsa, avvenuta il 5 aprile, aveva suscitato preoccupazione, ma ora le indagini hanno portato a quattro arresti, segnando una svolta cruciale. La vicenda apre uno spiraglio di giustizia, mentre si cerca di fare piena luce su questo drammatico episodio.

Sono stati eseguiti in Colombia quattro provvedimenti restrittivi nei confronti di 4 persone ritenute responsabili dell'omicidio dell'italiano Alessandro Coatti, commesso il 6 aprile nella zona di Santa Marta. Lo rende noto la Procura di Roma. #ANSA Vai su X

