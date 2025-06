Alessandro Coatti il biologo fatto a pezzi in Colombia? Chi è stato arrestato

Tragedia in Colombia: Alessandro Coatti, biologo italiano di 38 anni, è stato brutalmente ucciso e fatto a pezzi nella zona di Santa Marta. Quattro cittadini colombiani sono stati arrestati in seguito alle indagini avviate dalla Procura di Roma, che ora cerca di fare luce su questa orribile vicenda. La comunità italiana e internazionale si stringe attorno al ricordo di Coatti, mentre le autorità lavorano senza sosta per garantire giustizia.

Quattro persone sono state arrestate per la morte di Alessandro Coatti, il biologo italiano di 38 anni ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Si tratta di cittadini colombiani ritenuti responsabili, in concorso, dell'omicidio commesso il 6 aprile scorso nella zona di Santa Marta. Lo rende noto la Procura di Roma che sulla vicenda ha avviato un fascicolo di indagine. Le misure sono state emesse dalla Autorità Giudiziaria del Dipartimento di Magdalena. "Significativa l'indicata cooperazione giudiziaria e di polizia che si è sviluppata con le Autorità colombiane, che hanno condotto indagini sin da subito e senza sosta in molteplici direzioni fino alla individuazione dei profili di responsabilità.

