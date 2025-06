Alessandro Coatti arresti in Colombia per l’omicidio del biologo italiano

L'arresto in Colombia di quattro cittadini colombiani per l'omicidio di Alessandro Coatti, il biologo italiano ucciso a Santa Marta lo scorso 6 aprile, scuote l'opinione pubblica e solleva importanti questioni sulla giustizia internazionale. Questi provvedimenti restrittivi rappresentano un passo fondamentale nel percorso di verità e giustizia per la tragica perdita, mentre le indagini proseguono per fare piena luce su questo drammatico episodio. La Procura di Roma segue da vicino ogni sviluppo.

Arresti in Colombia per l ‘omicidio di Alessandro Coatti. Sono quattro i provvedimenti restrittivi emessi dalla Autorità Giudiziaria del Dipartimento di Magdalena nei confronti di altrettanti cittadini colombiani ritenuti responsabili dell’omicidio, in concorso, del cittadino italiano Alessandro Coatti, commesso il 6 aprile scorso, a Santa Marta (Colombia). La Procura della Repubblica di Roma, nell’ambito del relativo procedimento, ha sviluppato le indagini in ambito nazionale, attraverso diversificati e complessi accertamenti svolti dai Carabinieri del Ros.Le investigazioni, svolte in sinergia con la Procura Sezionale del Dipartimento di Magdalena nell’ambito di attività rogatoriale, con gli apparati di polizia colombiani e con il costante supporto del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e dell’Ambasciata d’Italia a Bogotà , sono state caratterizzate, oltre che dalla escussione di persone informate sui fatti, da accurati accertamenti tecnici su oggetti e dispositivi elettronici appartenuti alla vittima. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alessandro Coatti, arresti in Colombia per l’omicidio del biologo italiano

Alessandro Coatti, arrestate quattro persone per l'omicidio del biologo italiano fatto a pezzi in Colombia - Un tragico episodio scuote la Colombia: l'omicidio del biologo italiano Alessandro Coatti ha portato all'arresto di quattro persone.

Omicidio di Alessandro Coatti in Colombia, arrestate 4 persone - Un dramma che ha sconvolto Ravenna e il mondo scientifico si avvia a una svolta: in Colombia, sono stati arrestati quattro sospetti coinvolti nell'atroce omicidio di Alessandro Coatti, il brillante biologo scomparso nel 2025.

