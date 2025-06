AlePerSempre pubblica il nuovo singolo È l’ora giusta | tra malinconia leggerezza e voglia d’estate

AlePerSempre torna a conquistare con il suo nuovo singolo, "È l’ora giusta", un mix irresistibile di malinconia, leggerezza e voglia d’estate. Dopo il successo di “Tetrapak”, l’artista conferma il suo stile unico e amplia il suo universo sonoro, invitandoci a lasciarci trasportare dalle emozioni più autentiche. Un brano che suona d’estate tra indie, funk e pop elettronico, ecco “È l’ora giusta”, un invito a vivere il momento presente con intensità.

Dopo il debutto con “Tetrapak”, AlePerSempre torna con “È l’ora giusta”, il suo secondo singolo, confermando la propria identità artistica e ampliando il proprio panorama sonoro. Se il primo brano è stata una dichiarazione di libertà ed un inno all’autodeterminazione, questo nuovo pezzo è un invito a lasciarsi trasportare dalle sensazioni più leggere, ma non meno autentiche. Un brano che suona d’estate tra indie, funk e pop elettronico, ecco “È l’ora giusta” di AlePerSempre. Dal 20 giugno 2025 è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “È l’ora giusta”, il secondo singolo ufficiale del cantautore milanese AlePerSempre, pubblicato da Bianca Records. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - AlePerSempre pubblica il nuovo singolo “È l’ora giusta”: tra malinconia, leggerezza e voglia d’estate

In questa notizia si parla di: alepersempre - giusta - singolo - estate

Giancane, fuori il nuovo singolo “Estate Magggica” - Giancane presenta il suo nuovo singolo "Estate Magggica", una melodia che cattura l'essenza dell'estate, ma racchiude profondi significati e riflessioni.

AlePerSempre pubblica il nuovo singolo “È l’ora giusta”: tra malinconia, leggerezza e voglia d’estate.

'Estate' è il nuovo singolo di The Niro - Si intitola 'Estate' il nuovo singolo di The Niro in uscita venerdì 21 giugno su etichetta Esordisco e distribuito da Believe Digital Italia. Secondo ansa.it

"Estate", il nuovo singolo di The Niro - Estate, il nuovo singolo di The Niro, è un brano dai colori mediterranei che fotografa il momento esatto in cui ci si allontana da un dolore, forzandosi alla leggerezza e al disincanto. Da rainews.it