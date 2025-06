Alcaraz vince anche al Queen's e avvicina Sinner | quando può scavalcarlo al numero uno del mondo

Carlos Alcaraz conquista il prestigioso titolo al Queen’s, consolidando la sua posizione e avvicinandosi a Jannik Sinner in classifica ATP. Dopo i trionfi a Roma e Parigi, lo spagnolo dimostra di essere una forza inarrestabile e si prepara a una seconda metà di stagione incandescente. Riuscirà Alcaraz a scalzare Sinner dal vertice? La risposta si nasconde nelle prossime sfide. Continua a leggere.

Lo spagnolo conquista il terzo titolo consecutivo dopo Roma e Parigi e si avvicina a Sinner nella classifica ATP. Il sorpasso non arriverà a Wimbledon, ma la seconda parte della stagione sarà decisiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

