Alcaraz non si ferma più | vince anche il Queen’s e avvicina Sinner nel ranking Atp | La nuova classifica

Carlos Alcaraz non si ferma più: dopo aver dominato Montecarlo, Roma e Roland Garros, conquista anche il Queen’s, portando il suo livello di gioco a nuovi vertici. La vittoria in finale contro Jiri Lehecka conferma il suo stato di forma eccezionale, avvicinandolo a Sinner nella classifica ATP. Mentre il talento spagnolo si prepara a Wimbledon con grande fiducia, la corsa al titolo più ambito del tennis è più aperta che mai.

Carlos Alcaraz non si ferma più: dopo Montecarlo, gli Internazionali di Roma e il Roland Garros, ecco il successo anche all'Atp 500 sull'erba del Queen's. In finale lo spagnolo numero due al mondo ha battuto in tre set – 7-5, 6-7 (5-7), 6-2 – il ceco Jiri Lehecka in due ore e 10 di gioco. Il viatico perfetto per presentarsi con fiducia massima al via di Wimbledon. Umore opposto rispetto a quello di Jannik Sinner, che in questa settimana ha visto il suo vantaggio su Alcaraz nel ranking Atp praticamente dimezzato. Nessun vero allarme: Sinner è saldamente al numero 1 della classifica mondiale e ci resterà anche a luglio.

