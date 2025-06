Alcaraz inarrestabile sconfigge Lehecka e trionfa al Queen’s

Carlos Alcaraz dimostra di essere inarrestabile: dopo aver dominato Roma e il conquista anche il Queen’s, il tradizionale antipasto di Wimbledon. La sua vittoria su Jiri Lehecka in finale conferma il suo status di superstar emergente del tennis mondiale. Segui le nostre dirette e scopri tutte le emozioni di questo straordinario torneo, perché l’estate del tennis è appena iniziata e Alcaraz sembra avere tutte le carte in regola per scrivere un’epica stagione.

Nella finale del torneo del Queen’s, che fa tradizionalmente da anticipo a Wimbledon, Carlos Alcaraz ha battuto in tre set il ceko Jiri Lehecka. Carlos Alcaraz non si ferma più: dopo Roma e il Roland Garros, il n.2 del mondo trionfa anche a Londra, nel torneo del Queen’s che fa tradizionalmente da anticipo a Wimbledon. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: alcaraz - queen - lehecka - trionfa

ATP Queen’s, Carlos Alcaraz vola in finale a Londra. Draper cede a Lehecka - Il torneo Queen’s di Londra ha regalato emozioni intense e sorprese, con Carlos Alcaraz che vola in finale grazie a una prestazione impeccabile.

Cobolli trionfa ad Amburgo L’azzurro supera Rublev per 6-2, 6-4 e diventa il quarto italiano, dopo Bertolucci, Fognini e Musetti, a ottenere il titolo dell’ATP 500 di Amburgo Vai su Facebook

Alcaraz non tentenna, regola Lehecka e trionfa al Queen’s; Tennis: battuto Lehecka, Alcaraz vince anche il Queen's; Queen's, Alcaraz trionfa ancora.

Sinner, Alcaraz vince Queen's e avvisa Jannik: i numeri dello spagnolo e i pronostici verso Wimbledon - Dopo il trionfo al Roland Garros su Jannik Sinner, il 22enne murciano si impone nel torneo Atp 500 del Queen's di Londra. Riporta ilmessaggero.it

Alcaraz inarrestabile: batte Lehecka, trionfa al Queen’s, punta il numero 1 di Sinner - 2 al mondo supera il ceco e aggiunge in bacheca il suo secondo titolo al 500 londinese, accorciando inoltre il distacco dalla vetta del ranking ... Si legge su tuttosport.com