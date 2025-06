Alberto Costa titolare in Juve Wydad! Il portoghese ha convinto Tudor | ecco in che ruolo giocherà

Alberto Costa, giovane talento classe 2003, si prepara a stupire ancora una volta, questa volta in una sfida cruciale contro il Wydad Casablanca. Con la fiducia rinnovata di Tudor e il supporto del portoghese, il promettente esterno destro ha tutte le carte in regola per brillare sul palcoscenico mondiale. Rimani con noi per scoprire come questa scelta possa fare la differenza nella corsa agli ottavi.

Alberto Costa titolare in Juve Wydad: tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeri al Mondiale per Club. Nella sfida importante contro il Wydad Casablanca per il passaggio agli ottavi del Mondiale per Club, Igor Tudor conferma la sua fiducia in Alberto Costa, affidandogli nuovamente la fascia destra. Il giovane classe 2003, reduce da una prova convincente con la Juventus contro l'Al Ain, sarà chiamato a confermarsi titolare e a mantenere alto il rendimento anche contro la squadra marocchina nel secondo match di questa competizione.

Alberto Costa convince tutti: anche Tudor? Potrebbe partire titolare anche in Juve Wydad ma in un ruolo diverso: le ultime novità - Alberto Costa sta conquistando tutti: anche Tudor lo conferma come titolare nella sfida decisiva contro il Wydad Casablanca, fondamentale per gli ottavi del Mondiale per Club.

